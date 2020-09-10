شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الكيميائية السعودية (2230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 28.00، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.72% بما يعادل -0.20 نقطة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.61.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.90 ومستوى المقاومة 28.30.
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