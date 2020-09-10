ساكو يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 10-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ساكو (4008) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 48.00، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ليستند بذلك إلى مستوى الدعم 48.35، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 51.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.05 ومستوى المقاومة 50.60.
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