شكرا لقرائتكم خبر عن جرير يتحرك بنطاق ضيق من التداولات الجانبية – تحليل صباحي – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم جرير (4190) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم الجانبية على المدى القصير في محاولة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 160.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 175.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 162.80 ومستوى المقاومة 175.00.

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