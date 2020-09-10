أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً وتعوّض بعض خسائر الجلسة السابقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:56 صباحًا, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعاً اليوم، لتعوّض بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث قفز خام برنت 1.01 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 3.5 بالمئة ليغلق على 38.05 دولار للبرميل، بعد أن نزل حوالي ثمانية الجلسة السابقة.

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