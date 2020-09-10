شكرا لقرائتكم خبر عن 210 طلبات للتصالح على مخالفات البناء فى حدائق أكتوبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تقديمها للجهاز وصل لـ210 طلبات حتى الآن، لافتا إلى أن عدد الطلبات المستوفاة والتى تم مراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وصل لـ98 طلب.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن إجمالى الطلبات التى تم البت فيها من قبل اللجان الفنية 20 طلب، موضحا أن إجمالى المبالغ المحصلة نظير رسوم الفحص بلغت 147550 جنيه، فيما وصلت عدد الطلبات التى تم سداد رسوم جدية التصالح بها لـ 162 طلب، وبلغت إجمالى المبالغ المحصلة نظير التصالح 6772000 جنيه.

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من ناحية أخرى، قال المهندس مصطفى سيد مأمور الضبط القضائى بمنطقة حدائق أكتوبر، أن هناك متابعة مستمرة وعمل تحريات على الوحدات السكنية غير المستغلة والتى تقوم بتغيير نشاطها سواء بالتأجير أو البيع، محذرا المستفيدين الذين حصلوا على الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى من مغبة تغيير نشاط الوحدة قائلا: " الوحدة مينفش يقفلها أو يأجرها ولا يبيعها".

وأضاف مأمور الضبط القضائى بمنطقة حدائق أكتوبر، بنعمل تحريات على الأشخاص غير المستغلين للوحدة لأنه بمجرد تسليم الوحدة ينتقل صاحب الوحدة إليها لأن الدولة تدعم هذه الوحدات، كاشفا عن تحرير محاضر رسمية بعدم استغلال الوحدة أو مخالفة القانون، حيث يتم إرسال المحاضر إلى صندوق الإسكان الاجتماعى وتحريك الدعوى القضائية ضد المخالف حيث تصل العقوبة إلى غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس وسحب الوحدة من المخالف.