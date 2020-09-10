شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع سلع ساهمت فى تراجع واردات مصر يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، قائمة بمجموعة من السلع التي لعبت دورا في تراجع حجم الواردات المصرية خلال شهر يونيه الماضي، وجاءت الواردات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية ضمن هذه القائمة وبلغت قيمتها 236.6 مليون دولار، مقابل 240.5 مليون دولار في شهر يونيه من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.6%.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الواردات المصرية من الذرة بلغت 172 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 177 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.9%، يليها الواردات من القمح وبلغت قيمته 147.3 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 155.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.

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وضمت القائمة أيضا الواردات المصرية من النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 78.4 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 110 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 28.8، إلى جانب الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 78 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 85.5 مليون دولار نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.

وبـلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.