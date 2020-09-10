شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: زيادة مخزونات النفط بثلاثة ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 500 ألف برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 6.9 مليون برميل بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 2.3 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.