شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع لكن القيمة السوقية أدنى تريليوني دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المكاسب والتعافي لأسهم القطاع التكنولوجي الأمريكي والتي تعرضت لمبيعات مكثفة في الجلسات الثلاث الماضية مما دفع "وول ستريت" لا سيما "ناسداك" نحو نطاق تصحيحي هابط.



وأعلنت "آبل" في وقت سابق اليوم أنها ستعقد مؤتمرها السنوي للكشف عن نسخ وإصدارات جديدة من جوالها "آيفون" وحاسوب "آيباد" ومنتجاتها التكنولوجية الأخرى هذا الشهر.



وذكرت الشركة الأمريكية بأن مؤتمرها التكنولوجي سوف ينعقد هذا العام عبر الإنترنت في ظل أزمة فيروس "كورونا".

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وعلى الأرجح، سيشهد المؤتمر إعلان "آبل" عن نسخ "آيفون 12" وساعة ذكية جديدة وغير ذلك من الخدمات والتقنيات.



ومن الجدير بالذكر أن قرار "آبل" بتقسيم سهمها دخل حيز التنفيذ أوائل الشهر الجاري مما دفع السهم نحو مزيد من الصعود إلى مستويات قياسية قبل الهبوط مؤخراً.



على صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 4% إلى 117.3 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.96 تريليون دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 119.1 دولار وأقل سعر عند 115.2 دولار.