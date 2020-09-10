شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بحوالي 10% معوضاً نصف خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل حاد معوضا نصف الخسائر التي تكبدها في جلسة أمس الثلاثاء.



وكان المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" قد خسر أكثر من 16 مليار دولار من ثروته في يوم واحد أمس لتهبط هذه الثروة إلى حوالي 82 مليار دولار.



تأتي خسائر "تسلا" بعد الفشل في ضم سهمها إلى مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بالبورصة الأمريكية.

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وتجدر الإشارة إلى أن سهم "تسلا" سجل أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق بداية الشهر الجاري.



هذا، وتلقى سهم صانعة السيارات الكهربائية دعما من قرار مجلس الإدارة بتقسيم السهم على النحو خمسة إلى واحد لجذب أكبر عدد من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من صعوده ومكاسبه القياسية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 10.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 366.2 دولار لتصل القيمة السوقية إلى 307.6 مليار دولار، وسجل اعلى سعر عند 369 دولارا وأقل سعر عند 341.5 دولار.