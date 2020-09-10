شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز بأكثر من 400 نقطة مع تعافي الأسهم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التعافي الملحوظ لسهم القطاع التكنولوجي مما دفع "ناسداك" والمؤشرات الرئيسية نحو الصعود بعد ثلاث جلسات من المبيعات المكثفة.



وانتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" منافسه الجهوري الرئيس "دونالد ترامب" متهما الأخير بالكذب على الشعب الأمريكي وتعريض حياتهم للخطر بسبب أزمة "كورونا" حيث يرى أن "ترامب" قلل من خطورة المرض مما أدى إلى انتشاره.



ورد "ترامب" على كتاب نشر مؤخرا وتحدث عن اعترافه بالتقليل من خطورة "كورونا" بالقول إن الجميع عليهم أن يتسموا بالهدوء في وجه الأزمات.



وذكر "ترامب" سابقا أن الولايات المتحدة سوف تحصل في أكتوبر/تشرين الأول على لقاح فعال للوقاية من فيروس "كورونا".

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.5% أو ما يعادل 1.29 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 38.05 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.01 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 40.79 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6% (ما يعادل 439 نقطة) إلى 27940 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28206 نقاط وأقل مستوى عند 27704 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.7% (ما يعادل 294 نقطة) إلى 11141 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11217 نقطة وأقل مستوى عند 10970 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 3399 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3424 نقطة وأقل مستوى عند 3366 نقطة.