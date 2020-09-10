شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات صينية تدفع الصويا للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمشتريات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير أن مشترين صينيين حجزوا طلبيات لشراء 664 ألف طن من الصويا، وهي أكبر مشتريات في يوم واحد منذ الثاني والعشرين من يوليو/تموز، وذلك خلال موسم التسويق 2020/2021.



وتأتي هذه المشتريات ضمن سلسلة من الصفقات التي نفذتها الحكومة الصينية وشركاتها الخاصة أيضا، وذلك ضمن الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

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وبلغ إجمالي مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري 7.274 مليار دولار فقط – بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي – وذلك رغم أن بكين من المفترض أن تلتزم بمشتريات قيمتها 36.5 مليار دولار.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% إلى 9.78 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 9.81 دولار وأقل سعر عند 9.68 دولار.