شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي مستفيدة من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأقبل المستثمرون على المعادن النفيسة رغم الصعود القوي لأسواق الأسهم وأصول المخاطرة الأخرى وبعد خسائر فادحة أمس الثلاثاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.

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وهاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" منافسه الجهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" متهما الأخير بالكذب على الشعب الأمريكي وتعريض حياتهم للخطر بسبب أزمة "كورونا".



وأكد "بايدن" أن "ترامب" قلل من خطورة "كورونا" في البداية مما أدى إلى تفشي المرض بين المواطنين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل تسعة سنتات وأغلق المعدن عند 27.083 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.325 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.565 دولار.