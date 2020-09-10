شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع هامشياً مع استمرار القلق من مفاوضات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل عدم اليقين المحيط بمفاوضات "بريكست".



وانطلقت في الآونة الأخيرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وكان رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" قد حذر من المخاطر المحيطة بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أنها أعلى من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأن حكومته ستمنح مهلة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول للتوصل إلى اتفاق يمنح خروجا مرنا للندن، لكن لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستلجأ بريطانيا للخروج بدون اتفاق.



ولا تزال الخلافات عميقة بين لندن وبروكسل حول عدة نقاط رئيسية أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3002، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3024 في حين سجل أقل سعر عند 12886.