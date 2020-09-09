شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يكشف توفير 3 مليارات جنيه لتحويل 500 ألف فدان للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاقتصاد تجاوز العديد من التحديات بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن البنك الزراعى يدعم الفلاح ودعمناه بـ18 مليار جنيه لمساعدة الناس، حيث سيتحول البنك بشكل كبير لدعم القطاع الزراعى وتمويل الانتقال للرى الحديث بـ3 مليارات جنيه لـ500 ألف فدان، ثم تحويل الباقى بالتدريج بالتنسيق مع رئيس الوزراء، والذى ننسق معه فى الأمور الاقتصادية والمعلومات والاحتياجات .

ولفت محافظ البنك المركزى إلى أننا حققنا أرقاما جيدة فى السياحة التى بدأت تعود بحوالى 240 ألف سائح، والتى تأثرت الفترة الماضية وبالتالى وفرنا 25 مليار دولار مقدما للتعامل مع المستجدات، جاء ذلك فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد .

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وأشار طارق عامر إلى أن الصندوق السيادى يسهل عملية الاستثمار الأجنبى الفترة المقبلة، لأنه يفضل الاستحواذ على شركات قائمة بدلا من إنشاء شركات جديدة اختصارا للوقت، لافتا إلى أن السوق كان من أفضل 3 أسواق فى العالم عام 2017، لكنة يحتاج تمويل وطروحات جديدة .

واستعرض عامر الإجراءات التى تمت للقضاء على السوق السوداء للدولار، أبرزها توفير النقد فى البنوك حتى فى أزمة كورونا، بحيث لا نعطى فرصة للسوق السوداء، وعندما رفعنا السعر لنفس سعر السوق السوداء عام 2016 قاموا برفعها أيضا، وبالتالى قمنا بالتحرك للقضاء عليها.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن وزارة المالية تتحمل أعباء كثيرة بقيادة الدكتور محمد معيط، لافتا إلى أن الاحتياطى يكفى 7 أشهر واردات لكنه يكفى لسنوات.