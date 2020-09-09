شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: تبرعات البنوك بلغت 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن تبرعات البنوك بلغت 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن أموال المواطنين فى البنوك أسرار ولا يتم الكشف عنها، كما أن هناك ثقة فى قيادات البنوك.
وأضاف أن منظومة التعامل الإلكتروني منظومة كبيرة على مستوى الافراد والحكومة، وهو برنامج مستمر وطويل ويتطور كل يوم ونحن نسعى لأن تكون الأموال كلها داخل النظام بحيث يتم استثمارها، جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد.
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