شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يؤكد حاجة البورصة لطروحات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الرئيس لديه أحلام كبيرة لمصر، مضيفا:"ونحن نشتغل ليل نهار"، مشيرا إلى أن هناك مشروعات بتمويل محلى وجزء تمويل خارجى بدين طويل الأجل مثل مشروعات المترو. أضاف عامر، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "عملنا مبادرة للبورصة المصرية التى تحتاج أوراق مالية جديدة وطروحات جديدة، وحتى طرح شركات الحكومة لا يعتبر خصخصة عكس مفهوم الناس لأن إدراجها فى البورصة أفضل لها وفيه شفافية".

وتحدث محافظ البنك المركزى عن التعامل المالى الإلكترونى، قائلا: "التعامل الإليكترونى أفضل بكثير من تداول الكاش، وأكثر أمنا ويحسن مؤشراتنا، ومن المهم منح إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمر الصغير للجوء إلى التعامل الإلكترونى والشمول المالى، بجانب تسهيل الاستثمار، لأنه سينمى الاقتصاد مستقبلا بشرط تسهيل كافة العقبات أمام الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالضرائب من أجل إحياء السوق ومساعدة الشركات على النمو" .

وقال عامر إن من المشكلات ارتفاع الغاز لـ7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بعد 2011 وبالتالى مثلا المديونية الأساسية 6 مليارات والغرامات 7 مليارات واقترحت إلغاء الغرامات وتشغيل القطاعات كنوع من الإصلاح الهيكلى وهو ما يتبناه صندوق النقد .