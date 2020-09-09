شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر يؤكد طرح فئات 10 و 20 جنيها بلاستيكية "بوليمر" العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن مصر لن تغير العملة لكن هناك عملات صغيرة وضعها سيء جدا من كثرة الاستهلاك، بالتالى وجدنا مادة جديدة أفضل فى صناعة العملات لزيادة قدرة احتمالها وهى قريبة من البلاستيك وسيتم العمل بها مع الانتقال للعاصمة الادارية العام المقبل فئات 10 و20 جنيها .

وأضاف أن الصناعة تحتاج الى حماية وليس إلي حجز عليها لأن الاقتصاد لا يدار بالنيابات لا أحد يعمل ذلك، الاقتصاد يدار بالاقتصاد، والهدف هو شعور المستثمر بالأمان، وهناك بالفعل تغير فى التعامل مع هذا الملف، والرئيس طلب منى الحل مع الحكومة لمشكلات الصناعة وهناك إجراءات تمت فى هذا الامر .

وتابع عامر، خلال لقاء مع الإعلامى أحمد موسى ، فى برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد، إنه من المهم أن نرجع الثقة لمجتمع الأعمال للعمل ونحن رفعنا مديونيات كثيرة، من أجل عمل الشركات وتوفير فرص عمل، لافتا أنه أكبر تحدى كان أمام البنك.

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وأشار أن اقناع المجتمع والمؤسسات الدولية بإجراءات الاصلاح التى قمنا بها ومصداقيتنا فى ذلك والحمد لله هذا اتضح لجميع ونجحنا بفضل دعم الرئيس.

وأوضح انه غالبا لن يتم مد فترة مد الاعفاءات لأنه قرار ضخم 2 تريليون جنيه بالكامل بيتأجلوا خلال 6 أشهر.