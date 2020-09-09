شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يؤكد انخفاض مستويات التضخم فى السلع الغذائية بالسالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الدور الرئيسى للبنك المركزى هو السيطرة على معدلات التضخم لأنه بيمس المواطن، وبالتالى نحن نعمل بشراكة كاملة مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن التضخم وصل لـ33% فى 2017، كمضاعفات العملية الجراحية للإصلاح، مضيفا:"تعهدنا للناس أن نحقق 13% ثم 9% ثم لـ6% وهذا اختبار مصداقية ونجحنا فيه والآن وصل لـ4% وفق جهاز الإحصاء نفسه" .

وأضاف عامر، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مساهمة السلع الغذائية أصبحت بالسالب مؤخرا، معتبرا أن المستثمر الأجنبى ينظر لمستوى التضخم لو مرتفع يخشى الاستثمار، وبالتالى انخفضت أغلب السلع، الزيوت بلغت الآن فقط 8%، وأسعار اللحوم الحمراء انخفضت لصفر والأسماك بالسالب وكذلك الخضروات .

وأشار إلى أننا عبرنا الصدمات ونجحنا فى الاختبار فى أزمة الصين وأمريكا لم تؤثر علينا عام 2018 فى الحرب التجارية، قائلا: "خرج من عندنا 13 مليار دولار ورجعوا فى 2019،و وتابع: "كذلك صدمة كورونا أثرت علينا بـ20 مليار دولار، لكن لم يشعر بها المواطن نتيجة الإصلاحات والبناء فى كل القطاعات .