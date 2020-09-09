شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ بداية الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم.



جاء ارتفاع الذهب على الرغم من انتعاش أسواق الأسهم وتعويضها لجزء من المكاسب التي فقدتها في الجلسات الماضية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأن بلاده سوف تحصل على لقاح آمن للوقاية من فيروس كورونا في الشهر المقبل بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني.

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يأتي ذلك بعد إعلان شركة "أسترازينيكا" البريطانية تعليق تجاربها الأخيرة على لقاح جذب إشادة العالم بعد اكتشاف أعراض خطيرة على أحد المتطوعين الذين حقنوا باللقاح.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 06% أو 11.70 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1954.90 دولار للأوقية وهو اعلى مستوى منذ بداية سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 1959 دولارا وأقل سعر عند 1926.3 دولار.