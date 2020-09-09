أسعار الذهب في مصر ترتفع «4 جنيهات»

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، بقيمة بلغت 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأثنين بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، سجلت عيار 21 نحو 844 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.