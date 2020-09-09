أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيدي كرير للبتروكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، ريكاب للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 350.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.69%، والعرب على 7.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 64.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 63.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12613 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 2.885 مليار جنيه موزعاً على عدد 458 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه للسهم الواحد، بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 7 سبتمبر، وبلغت 139,844 سهم بسعر 6 جنيه بقيمة إجمالية 839,664 جنيه .

وقررت اللجنة، حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألى للأوامر(خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – وذلك لمدة 6 أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد.

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كما قررت لجنة القيد، الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية-امريكانا، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 400 مليون جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم، بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقاً للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 3,52979 % من إجمالي أسهم الشركة، وإجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 295 مساهم.

وسيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتباراً من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء، وسوف يتم الشراء بسعر 6,32 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء الاجباري المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 29\7\2020 .

وطالبت اللجنة، بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك بعد قيام إدارة عمليات السوق بإخطار قطاع الشركات المقيدة بإتمام تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 376.3 ألف سهم، 238.1 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 580.3 ألف سهم، 1500 سهم، 18 ألف سهم، 194.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 1000 سهم، 277 سهم، 1000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدى اجريكول 270 ألف سهم.

اودن للاستثمارات المالية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية لعدد 10.955 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.

جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن شراء Norges Bank عدد 877.1 ألف سهم بسعر 7 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.99% إلى 5.09%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

النيل لحليج الأقطان

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع عرض شراء إجباري المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان بسعر نقدي يبلغ 50 جنيه للسهم الواحد، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي، مضيفة أنه جاري دراسة العرض ومرفقاته من قبل الهيئة.

مستشفى كليوباترا

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن توقيع اتفاقية نقل أصول ونشاط شركة مستشفى بداية، وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم نقل الأصول والنشاط التشغيلي لمستشفى بداية إلى شركة جديدة تحت التأسيس، على أن يبلغ إجمالي حصة شركة مستشفى كليوباترا 60% من رأسمالها بينما تبلغ حصة الدكتور أبو الفتوح نسبة 40% المتبقية.