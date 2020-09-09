شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد يكشف مزايا البورصة السلعية.. أبرزها تعزيز فرص تصدير السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أهمية البورصة السلعية، موضحا أن هذه البورصة ستوفر أنظمة إلكترونية للمزارعين الذين وضعوا ضاعتهم في المخازن من أجل عرضها على المستخدمين، بجانب أنها تعزز فرص تصدير السلع الزراعية إلى الخارج.

وقال رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه سيكون هناك كشف دورى على جودة البضائع التي يخزنها المزارعين في المخازن بجانب أنه سيكون هناك إمكانية للربط الإلكترونى بين المخازن والبورصة والمتعامل بشأن السلع التي سيتم الترويج لها، وسيتم عرض سلع معينة عبر البورصة السلعية.

ولفت رئيس البورصة المصرية، إلى أن البورصة السلعية ستساهم في مشاركة صغار المزارعين فيها بجانب زيادة في فرص تصدير السلع الزراعية.

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وفى وقت سابق أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع آخري.