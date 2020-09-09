شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: 800 مليون دولار فقط كان الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن الرئيس السيسى كلفنى بالمسؤلية عام 2015 وكانت فترة صعبة ، وكنت عملت مع الدكتور فاروق العقدة من قبل وهو أستاذ كبير وكنا ندرك سوء الأوضاع قبل 2015 وبالتالى عرضت على الرئيس رؤية البنك المركزى لتلك الاوضاع وبالتالى نجحنا بفضل دعم القيادة السياسية .

أضاف محافظ البنك المركزى، خلال لقاء مع الإعلامى أحمد موسى ، فى برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد، أن دعم الرئيس وراء ما تم تحقيقه من نجاح ومن اجرءات الاصلاح برغم المعارضة الكبيرة لتك الإصلاحات، موضحا: أن انقاذ الموقف يحتاج جراحة وحل جذرى وهو ما قمنا به .

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وأشار إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان معنا 800 مليون دولار فى البنك المركزى ، وهو وضع كارثى لأننا كنا نستورد وقود بمليار دولار فى الشهر للمواطن ولمحطات الكهرباء بخلاف 2 مليار دولار دواء و2 مليار دولار قمح ، ولولا الإصلاح ما تمكنا من عبور الأزمة.