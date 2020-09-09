شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع على نحو طفيف مع تعافي أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وعدم اليقين شأن لقاح "سترازينيكا".



وانخفض سهم "أسترازينيكا" البريطانية خلال تعاملات اليوم بعد إعلانها تعليق تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا في ظل ظهور أعراض خطيرة من استخدامه.



وكشفت استطلاعات رأي حديثة عن تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي "دونالد ترامب".

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وصرح "ترامب" بأنه مستعد لإنفاق الكثير من ثروتع على الحملة الانتخابية، وذلك عقب بيانات كشفت عن أن "بايدن" جمع تبرعات في أغسطس تزيد عن 360 مليون دولار بينما جمع "ترامب" 211 مليون دولار.



كان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد أكد على أن بلاده ستحصل على لقاح فعال وآمن للوقاية من كورونا في أكتوبر/تشرين الأول بدلا من تصريحات سابقة بتسلمه في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.