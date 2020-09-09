شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه في انتظار بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وذلك بعد هبوط الخام إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران في جلسة أمس.



وكان النفط قد وقع تحت وطأة الضغوط نتيجة قرار للمملكة العربية السعودية بخفض أسعار صارداتها من الخام لعملائها في آسيا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل لاستعادة حصتها السوقية.



من ناحية أخرى، سوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات المخزونات النفطية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، وهي بيانات أولية، لكن البيانات الرسمية تصدر غدا الخميس من قبل إدارة معلومات الطاقة.

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هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 38.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.9% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.