شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوما بانتعاش النفط بالإضافة إلى صدور بيان البنك المركزي.



وأبقى البنك المركزي الكندي اليوم على معدل الفائدة عند 0.25% أي قرب الصفر دون تغيير مواصلا العمل ببرنامجه للتيسير الكمي بشراء أصول قيمتها خمسة مليارات دولار كل أسبوع على الأقل.



وذكر البنك المركزي في بيانه أيضا أن الاقتصاد الكندي يتماشى مع السيناريو المتوقع في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا".

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كان الناتج المحلي الإجمالي الكندي الحقيقي قد انكمش بنسبة 11.5% خلال الربع السنوي الثاني كما انكمش بأكثر من 13% خلال النصف الأول من العام الجاري.



وبالتزامن مع ذلك، هبط إنفاق المستهلكين بشكل حاد في ظل إجراءات العزل العام بسبب أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.76، وسجل أعلى سعر له اليوم عند 0.7604 في حين سجل أقل سعر عند 0.7541.