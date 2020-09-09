شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليعود إلى القناة الصاعدة الآن، مما يعزز فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، في طريقه للتوجه نحو 1967.90 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1942.00 مطلوب لتأكيد مواصلة الارتفاع، بينما يمثل كسره عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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