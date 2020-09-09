شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة ولا يزال دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.1720 ثم 1.1540 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1.1825.

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