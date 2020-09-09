تحالف أجياد المعرفة والبواني يفوز بعقد بناء وإدارة مرافق 60 مدرسة في مكة وجدة

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وأوضحت الشركة أن مشروع المجموعة الأولى من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT يتضمن تمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة تستوعب أكثر من 50 ألف طالب/طالبة تضم المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في كل من مكة المكرمة وجدة، حيث ستكون مدة بناء المشروع 3 سنوات تليها 20 سنة للصيانة من قبل القطاع الخاص.
وقد حصلت شركة تطوير للمباني وبدعم المركز الوطني للتخصيص على جميع الموافقات اللازمة لترسية المشروع وتوقيع العقد، ومن المتوقع توقيع عقد المشروع خلال الأسابيع القادمة والبدء بالأعمال في نهاية هذا العام على أن يكون الانتهاء من بناء المرحلة الأولى في جدة خلال سنتين من توقيع العقد والمرحلة الثانية في مكة المكرمة خلال 3 سنوات من توقيع العقد.
وبينت الشركة أنها استلمت عروضا من مستثمرين عدة على الرغم من أن المنافسة هي الأولى من نوعها في قطاع التعليم وهذا يدل على جاذبية الاستثمار في القطاع وعلى اهتمام المستثمرين، مفيدة بأنها تسعى للإعلان عن نتائج تأهيل المستثمرين لمشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة في المدينة المنورة الذي سيتم طرحه خلال الأسابيع القادمة استكمالا لنجاح المرحلة الأولى.
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