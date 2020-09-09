شكرا لقرائتكم خبر تحالف أجياد المعرفة والبواني يفوز بعقد بناء وإدارة مرافق 60 مدرسة في مكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تطوير للمباني الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم عن صاحب العرض الأفضل لمشروع المجموعة الأولى من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المنبثق من مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية إحدى مبادرات برنامج التخصيص لقطاع التعليم التي تنفذها وزارة التعليم، التي سيتم من خلالها بناء منشآت تعليمية لمدارس حكومية تستفيد منها الوزارة، مشيرة إلى أنه فاز بالمشروع تحالف (شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب وشركة البواني المحدودة)، بأفضل عرض مالي وقدره 86 مليون ريال (متوسط السعر المكافئ السنوي) لإجمالي عدد المدارس.

وأوضحت الشركة أن مشروع المجموعة الأولى من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT يتضمن تمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة تستوعب أكثر من 50 ألف طالب/طالبة تضم المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في كل من مكة المكرمة وجدة، حيث ستكون مدة بناء المشروع 3 سنوات تليها 20 سنة للصيانة من قبل القطاع الخاص.

وقد حصلت شركة تطوير للمباني وبدعم المركز الوطني للتخصيص على جميع الموافقات اللازمة لترسية المشروع وتوقيع العقد، ومن المتوقع توقيع عقد المشروع خلال الأسابيع القادمة والبدء بالأعمال في نهاية هذا العام على أن يكون الانتهاء من بناء المرحلة الأولى في جدة خلال سنتين من توقيع العقد والمرحلة الثانية في مكة المكرمة خلال 3 سنوات من توقيع العقد.

وبينت الشركة أنها استلمت عروضا من مستثمرين عدة على الرغم من أن المنافسة هي الأولى من نوعها في قطاع التعليم وهذا يدل على جاذبية الاستثمار في القطاع وعلى اهتمام المستثمرين، مفيدة بأنها تسعى للإعلان عن نتائج تأهيل المستثمرين لمشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة في المدينة المنورة الذي سيتم طرحه خلال الأسابيع القادمة استكمالا لنجاح المرحلة الأولى.