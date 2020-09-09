وزارة الاتصالات تطلق مقسم الإنترنت السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع الالكتروني الخاص بمقسم الإنترنت السعودي «https://www.saix.sa/en/» (المقسم.السعودية)، بحلته الجديدة والمطورة الذي من خلاله سيتم توفير المعلومات الفنية اللازمة لأي جهة ترغب بالاستفادة من خدمات مقسم الإنترنت السعودي، إضافة إلى تقديم قراءات مستمرة بحجم الحركة التي تمر عبر المقسم. وسيتيح الموقع الالكتروني الجديد الاطلاع على معلومات تفصيلية عن سعات خطوط الاتصال والأعضاء المرتبطين، وأيضا توفير معلومات وتقارير دورية عن الإنترنت ومستوى توطين حركة الإنترنت المحلية. ويعد المقسم مبادرة وطنية رائدة بدأت بتضافر الجهود بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبدعم من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف رفع جودة خدمات الإنترنت ودعم تحسين انسيابية حركة الإنترنت. ويعمل مقسم الإنترنت السعودي كنقطة محايدة غير ربحية لتبادل الإنترنت تسهم في الحد من استخدام المسارات الطويلة في الاتصال، كما تسهم في خفض تكاليف الربط البيني وسعات الاتصال. مقسم الإنترنت السعودي يعمل كنقطة محايدة غير ربحية لتبادل الإنترنت

المساهمة في الحد من استخدام المسارات الطويلة في الاتصال

المساهمة في خفض تكاليف الربط البيني وسعات الاتصال

يقلل زمن الاستجابة للخدمات في المملكة ودعم توطين المحتوى

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