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وقدم المقحم خلال الورشة التي حضرها رئيس لجنة المقاولات بغرفة حائل محمد اللحيدان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين وملاك الأراضي والمهتمين بالتطوير العقاري تعريفا ببرنامج شراكات الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال طرح عدد من الفرص الاستثمارية على الشركاء لإيجاد حلول سكنية، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
من جهته أفاد رئيس لجنة المقاولات في غرفة حائل محمد اللحيدان بأن الورشة استعرضت جميع محتوى برنامج شراكات والمحفزات المالية في البرنامج، الأمر الذي أثرى المستثمرين العقاريين بالمعلومات، وكذلك شجع كثيرا من الحضور للانطلاق نحو الاستثمار العقاري.
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