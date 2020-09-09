شكرا لقرائتكم خبر مبادرات بنك التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، ناقشها لقاء نظمته غرفة أبها واستضافت خلاله مدير البنك بالمنطقة فايز العمري، بهدف تحفيز رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة بالمنطقة. كما ناقش اللقاء تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، والتحديات التي يواجهها رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، والحصول على التمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية، إلى جانب متطلبات قطاع الأعمال الحرة والأنشطة المندرجة ضمنها، وتقديم التمويلات بأسقف مرنة، وأحكام ميسرة، ومعالجة سريعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات بنك التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.