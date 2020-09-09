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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت السعودية للكهرباء جائزتين لأفضل أداء مميز لإدارات خدمات المشتركين الكهربائية والمائية، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري، خلال إعلانه Hls نتيجة الجائزة، أن مكتب خدمات المشتركين بشمال الرياض حصل على «جائزة أفضل مكتب خدمات مشتركين»، وفاز مركز اتصال خدمات المشتركين في المملكة بجائزة أفضل مركز اتصال.

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