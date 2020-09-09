شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تخسر 8.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.62% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.62 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.13 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% خاسراً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.816 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 666.286 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.58 نقطة.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.38% خاسراً 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3687.060 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الرئيسي، وسيطر اللون الأحمر على أسهم بورصة قطر، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.12% خاسراً 9.80 نقطة ليغلق عند مستوى 8079.74 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 9.80 نقطة ليغلق عند مستوى 8079.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.48% رابحاً 604.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11628.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 508.1 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.75%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.20%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جيسكو" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، فيما تراجع 86 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 3.91%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 3.86%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.62 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.13 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 391.6 مليون سهم محققة ما قيمته 308.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5605 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.54%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 70.7 مليون ورقة بقيمة 53 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.62%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% خاسراً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.816 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 666.286 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 119.1 مليون سهم، بقيمة 381.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2369 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

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وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 14%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 12.11%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.03%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.6%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 78.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.75 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.80 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.9 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.29%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.36%، يليه سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.86% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.09%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.48%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 646.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 30.03% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.43%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.75% بضغوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.02%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.59%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%، فيما ارتفع سهم عقارات السيف وحيداً بنسبة 0.58%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.38% خاسراً 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3687.060 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 923.3 ألف ريال عبر تنفيذ 364 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.33%، ثم سهم " الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.26%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 1.03%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.22%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.86%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 2.60%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 266.9 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسراً 47.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9712.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 461.4 مليون سهم بقيمة 606.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بنسبة 1.54%.