4.5 مليون جنيه حصيلة البيع لجلسة المزاد العلنى بجمارك السيارات بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم يوم السبت الموافق 29 سبتمبر بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة جلسة مزاد علنى لبيع عدد 51 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة . والسيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى وخلال جلسة المزاد العلنى تم بيع 24 لوط بيعا نهائيا كما تم سحب لوط واحد من المزاد وتم شطب لوط من المزاد بمعرفة المبيعات الحكومية وتبقى 25 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة . Advertisements وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 4 مليون و 794 ألف و500 جنيه .

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