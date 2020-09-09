شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.







البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيدي كرير للبتروكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، ريكاب للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 350.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.69%، والعرب على 7.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 64.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 63.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12613 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.876 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 7.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

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- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.694 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 12.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بسعر إغلاق 26.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%.