شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تصرف متأخرات المصدرين بقيمة 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الأربعاء، عددا من الوقائع والأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنته وزارة المالية بسداد 400 مليون جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين، إضافة إلى تراجع مؤشر البورصة المصرية.

تباين مؤشر البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12613 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة.

المالية تسدد مستحقات المصدرين

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تأخر مستحقات المصدرين أثر على الشركات المصدرة والمصانع من حيث توفير السيولة الكافية، وهو ما كان يحظى باهتمام الحكومة، ولهذا وافق مجلس الوزراء على 5 مبادرات، يجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن هذه المبادرات كانت بوابة حل مشكلات الشركات المصدرة، مثل مبادرة "الـ10%"، إذ كان المصدرون يحصلون على 10% من المستحقات، وجرى زيادة هذه النسبة إلى 30% بعد انتشار جائحة كورونا.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسراً 47.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9712.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 461.4 مليون سهم بقيمة 606.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

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وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بنسبة 1.54%.

أسعار النفط تتراجع

سجلت أسعار النفط اليوم، 39.53 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6%، وسجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36.48 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 28 سنتا أو ما يوازي 0.8%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول مما تسبب في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي حيث أن الأزمة الصحية العالمية مستمرة في الاتساع بلا هوادة مع ارتفاع الحالات في الهند وبريطانيا العظمى وإسبانيا وعدة مناطق من الولايات المتحدة.

الصين : تضرر الاستهلاك بسبب كورونا

نقل تليفزيون الدولة عن الحكومة الصينية قولها، اليوم الأربعاء، إنها ستدعم الاستهلاك للمساهمة في تعافي الاقتصاد.وأضافت الحكومة "تضرر الاستهلاك بشكل كبير نسبيا من الحائجة هذا العام وأصبح الحلقة الضعيفة في التعافي الاقتصادي".

وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في الصين نزلت 1.1 بالمئة في يوليو مقارنة بها قبل عام في حين زاد الإنتاج الصناعي 4.8 بالمئة.وتابعت الحكومة أن الصين ستروج لأشكال جديدة للاستهلاك مدعومة بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كما ستعجل ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك.ونُقل عن الحكومة قولها إنها ستشجع ابتكارات في السوق للمساهمة في زيادة الطلب المحلي.

"اقتصادية قناة السويس" تعتمد الحساب الختامى والقوائم المالية للهيئة

ترأس المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة والمستشار القانوني للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولي الإدارات المالية والمراجعة بالهيئة أمام المجلس وبحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو2020 والذي حققت فيه الهيئة فائض قدره 1.726 مليار جنيه وشهد زيادة صافي الربح بنسبة 3.2%، وانخفضت مصروفات الهيئة بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي 2019/2020، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها.