شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 9-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 232.32 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بنحو 232.32 ريال بما يعادل 61.94 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 212.96 ريال بما يعادل 56.78 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 203.29 ريال بما يعادل 54.20 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 174.25 ريال بما يعادل 46.46 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 135.52 ريال بما يعادل 36.13 $ Advertisements سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 116.16 ريال بما يعادل 30.97 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,225 ريال بما يعادل 1,926 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,626 ريال بما يعادل 433.61 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 232,232 ريال بما يعادل 61,942 $ وتراجع الذهب بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادى فى حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية فى أمريكا الشمالية وأوروبا. ونزل الذهب فى السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب فى التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار. وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزى العملات الأخرى.

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