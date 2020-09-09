شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض أسعار مستلزمات المدارس والأقلام تبدأ من75 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى حسن عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن الموسم الدراسي الجديد هذا العام يشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالموسم السابقة.

وأكد مصطفي حسن فى بيان اليوم الأربعاء، أن الانخفاض يشمل تقريبا معظم مستلزمات المدارس هذا العام نتيجة زيادة المعروض عن الطلب وهو الأمر الذي يعتبر بشري لاهالينا علي مستوي الجمهورية بشكل عام ومحافظة القاهرة بصفة خاصة.

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وقال ان هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر 500 جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر 250 جنيه خاصة في معرض اهلا مدارس المنتظر أقامته في الربع الأخير من شهر سبتمبر الجاري والاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر 75 قرشا وهو ما يؤكد أن الأسعار هذا العام تناسب كافة المستويات وتلبي الأذواق المختلفة.