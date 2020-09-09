شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 6 جنيهات بسوق الصاغة في مصر، وذلك على خلفية عودة أوقية الذهب للصعود مجددا مسجلة 1948 دولار للأوقية حتى الآن، بحسب تصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية.

أسعار الذهب..

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1948 دولار

وكانت أسعار الذهب اليوم الأربعاء هبطت صباحا، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

محليا سجل الذهب هبوط صباحا بقيمة 7 جنيهات على خلفية تراجع الأوقية إلى 1927 دولار، لكن الأسعار أخذت طريقها للارتفاع بعد ارتفاع الذهب عالميا.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.97 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1933.80 دولار، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع الآن إلى 1948 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "المتعاملون في آسيا سيتوخون الحذر، مفضلين الانتظار حتى تبدأ التعاملات في نيويورك ويرون برهانا أوضح على ما إذا كان ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات البيع في سوق الأسهم سيستمران".وأضاف "لكن حدوث تصحيح أعمق دون 1900 دولار لا يمكن استبعاده إذا ظل الدولار قويا".

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر، لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.

ويترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده غدا الخميس. وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة إذ أن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم.