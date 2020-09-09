شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع تعافي القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء معوضة بعض الخسائر التي سجلتها في الجلسات القليلة الماضية بفعل الضغوط على القطاع التكنولوجي والذي دفع "ناسداك" إلى أسرع حركة تصحيح في تاريخه.



وتبدد التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" بعد إعلان شركة "أسترازينيكا" البريطانية وقف تجارب لقاحها الواعد بسبب اكتشاف مشكلة وأعراض خطيرة على أحد المتطوعين.

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ومع ذلك، هناك آمال منعقدة على التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الآونة الأخيرة بأن الولايات المتحدة سوف تحصل على لقاح آمن للوقاية من كورونا في الشهر المقبل.



وارتفع سهم "تسلا" اليوم بعد تعرضه لأكبر هبوط يومي في تاريخه أمس حيث انخفض في جلسة الثلاثاء بنسبة 21%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 435 نقطة) إلى 27936 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 211 نقطة) إلى 11058 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3389 نقطة.