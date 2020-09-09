شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع قليلاً رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن الصناعية تحت وطأة الضغوط في ظل المخاوف العالمية.



وفي ظل الارتفاع الحاد لأعداد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم، لا تلوح في الأفق بوادر التوصل إلى لقاح فعال وآمن بعد خاصة بعد وقف شركة "أسترازينيكا" البريطانية تجارب لقاحها الواعد عقب اكتشاف أعراض خطيرة على أحد المتطوعين.



ونتيجة لتباطؤ جهود تطوير اللقاحات في بعض الدول، تشير التكهنات إلى ضعف الطلب على السلع والمعادن.

Advertisements



يأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده سوف تحصل على لقاح فعال وآمن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2294.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2323.6 دولار وأقل سعر عند 2269.9 دولار.