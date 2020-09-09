شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتعافى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 1920.00، ليبدأ محاولات العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، حيث يمثل الثبات فوق 1943.00 مفتاح تأكيد استمرار الارتفاع نحو 1967.90 كهدف إيجابي أول، بينما الفشل بالتماسك فوق 1943.00 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1901.80 بشكل رئيسي.

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