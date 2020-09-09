شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنبه على شركتي "أوراسكوم للاستثمار" و"حديد عز" الالتزام بقواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على 5 شركات ، هى : العربية للأسمنت، حديد عز، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية ومستحضرات تشخيصية-راميدا، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا. وتنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، على أنه لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير على توجيه تنبيه إلى الشركة، منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة، وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات، حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديدة بالأداة القانونية المقررة، إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

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