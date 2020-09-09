شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 842 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب من 1939 إلي 1927 دولارا.





أسعار الذهب بعد هبوطها...

عيار 18 : 722 جنيها

عيار 21 : 842 جنيها

عيار 24 : 963 جنيها

الجنيه الذهب : 6736 جنيها

Advertisements

السعر العالمي : 1927 دولار

وكشف احدث تقرير لحركة مبيعات الذهب في مصر أنها هبطت إلي 40% وذلك وفق شعبة المعادن الثمينة، و انتعشت مبيعات عيار 21 بشكل محدود حيث استقرت أسعار الذهب في حدود 841 إلي 848 جنيها طوال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى.

عالمياً واصل الذهب تذبذبه بين 1910 إلي 1940 دولار للاونصة، إذ استفاد الذهب بعودة الطلب على الشراء في آخر جلسات الأسبوع الماضي لتصعد الاونصة أكثر من 15 دولار عند أدنى مستوى لامسته بفعل قوة الدولار و تفاؤل المستثمرين بعودة الاقتصاد الأمريكي للانتعاش خصوصا بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس .

أوقية الذهب هبطت أمس إلي 1909 دولارات صباحا، لكنها ارتفعت مرة أخري لتقترب من 1940 دولار، وسط مناخ جاذب للشراء ، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

النظرة العامة للذهب اختلفت الآن بعد استقرار الاونصة فوق 1920 دولار من بداية رالي الارتفاعات و أن ما يحدث للاونصة ليس أمر عارض يمكن أن يزول بزوال المؤثر و أن الارتفاعات الحالية تعبر عن القيمة الحقيقة للذهب و حتى مع قوة الدولار أو انتهاء أزمة كورونا سيظل الطلب على الذهب مرتفع و التخلى لن يتم عن حيازة الذهب سواء من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية، وفق رويترز.