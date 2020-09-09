شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 6 قطاعات..وتراجع 32 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسراً 47.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9712.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 461.4 مليون سهم بقيمة 606.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بنسبة 1.54%.

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وكان المؤشر العام لبورصة قطر، قد تراجع بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 2.05 مليار سهم بقيمة 3.02 مليار ريال، عبر تنفيذ 60.58 ألف صفقة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.