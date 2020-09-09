شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 10.3 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البورصة المصرية، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافى شراء فى سندات الخزانة الحكومية بلغت 10.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.20% بعد أن شهد صعودًا بنسبة 1.24% منذ جلسة 6 أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى التداول 12.6 مليار جنيه موزعًا بين 1.1 مليار جنيه على الأسهم، و11.6 مليار جنيه للمتعاملين الرئيسيين.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وخسر رأس المال السوقى 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 350.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.69%، والعرب على 7.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

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ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 64.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 63.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12613 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.