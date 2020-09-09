شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 411 مليون قدم3 غاز معدل الإنتاج اليومى لحقول شركة الفرعونية 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة الفرعونية للبترول من خلال تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019 / 2020.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار فى العمل على تحدى مواجهة الانخفاض الطبيعى فى إنتاج الآبار القديمة واستكمال منظومة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى تراكيب وأعماق جيولوجية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى بتطبيق التقنيات الحديثة والاستفادة الكاملة من البنية الأساسية القائمة والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، فضلاً عن الالتزام بجميع إجراءات السلامة وحماية البيئة والحفاظ على العاملين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

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واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة النتائج التي تحققت حيث أشار إلى أن معدل الإنتاج اليومى بلغ 411 مليون قدم مكعب غاز طبيعى بالإضافة إلى 6ر7 ألف برميل متكثفات خلال العام، وأن المتابعة اليومية للآبار ساهمت فى تحسين معدلات الإنتاج.

وقد شهد إنتاج حقل أتول زيادة من 250 مليون قدم مكعب يومياً إلى 320 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام على الرغم من التحديات، وأضاف أنه بالنسبة لمجال المشروعات فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتصنيع المعدات التحت سطحية التى سيتم الانتهاء من تركيبها بنهاية شهر أكتوبر القادم لمشروع البئرين أتول 4 والقطامية ، تمهيداً لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الحالي ومن المخطط أن يبلغ إنتـــــــــــاج البئرين 160 مـــــليون قـــــــدم مكعب يوميــــــــــــــاً باستثمارات حوالى 280 مليون دولار.

حضر أعمال الجمعيتين الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة وممثلى شركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.