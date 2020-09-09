شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر بورصة أبوظبي 0.24% بجلسة الأربعاء.. ورأسمالها يخسر 6.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% خاسراً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4508.816 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 666.286 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 119.1 مليون سهم، بقيمة 381.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2369 صفقة.

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وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 14%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 12.11%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.03%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.6%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 78.9 مليون درهم.