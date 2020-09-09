شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة البحرين يفقد 7.66 نقطة ويغلق عند مستوى 1394.58 نقطة بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 646.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 30.03% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.43%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.75% بضغوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.02%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.59%.
وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط تدنى سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط تراجع سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%، فيما ارتفع سهم عقارات السيف وحيداً بنسبة 0.58%.
وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) البحريني، قد أكد أنه يجري محادثات مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) للاستحواذ على عملياته في مصر، مضيفا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.
وقال البنك في إفصاح لبورصة البحرين، إن "هذه المناقشات في مرحلة أولية لكن ليس من المؤكد أن أي صفقة ستتم".
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